"Как говорил классик": Портнов назвал главного редактора НВ "тупой овцой из одиозного СМИ"
20 августа, 2019, 19:44
Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов словесно оскорбил главного редактора издания НВ Виталия Сыча
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Главный редактор одиозного помойного издания НВ Сыч, известного распространением фейковых новостей и оценок, снова принял мою фамилию всуе в связи с событиями на Майдане. Долго писать нет смысла. Скажу коротко, как говорил классик, - тупая овца из одиозного СМИ", - говорится в сообщении Портнова.
- Напомним, ранее избранный от "Слуги народа" народный депутат Максим Бужанский обозвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой" , а издание "Новое Время" - одиозным.
- Телеведущий 1 + 1 и избранный от "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский поддержал однопартийца нардепа Максима Бужанского, добавив: "Трепещите, бандерлоги" .
- Партия "Слуга народа" осудила Бужанского за оскорбление журналистки, но его слова назвала "понятной реакцией" .
- Андрей Портнов назвал "Радио Свобода", "24 канал", "Общественное" и НВ "совокупной помойной ямой, которая говорит"
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