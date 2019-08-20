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Espreso.tvОбщество"Как говорил классик": Портнов назвал главного редактора НВ "тупой овцой из одиозного СМИ"

"Как говорил классик": Портнов назвал главного редактора НВ "тупой овцой из одиозного СМИ"

Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов словесно оскорбил главного редактора издания НВ Виталия Сыча

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Главный редактор одиозного помойного издания НВ Сыч, известного распространением фейковых новостей и оценок, снова принял мою фамилию всуе в связи с событиями на Майдане. Долго писать нет смысла. Скажу коротко, как говорил классик, - тупая овца из одиозного СМИ", - говорится в сообщении Портнова.

 

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