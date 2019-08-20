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Espreso.tvОбществоПожар в "Токио Стар": суд отправил владельца отеля в СИЗО без залога

Пожар в "Токио Стар": суд отправил владельца отеля в СИЗО без залога

20 августа Киевский районный суд Одессы обнародовал меру пресечения владельцу гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному - 60 суток СИЗО без права выйти под денежный залог

Об этом сообщает "Думская".

Кроме того, судья Вадим Иванчук отказал главному раввину юга Украины Авро Вольфу, который готов был взять подозреваемого на поруки.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенной на ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере девять человек . Их анкетные данные устанавливаются.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
  • 18 августа правоохранители задержали Черного.
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