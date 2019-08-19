Роттердам+: экс-глава комиссии по энергетике Вовк объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
19 августа, 2019, 17:25
Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что не собирается возвращаться в Украину
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я не готов приезжать пока глава Офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет "баришевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", и я предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - подчеркнул Вовк.
- Напомним, с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине регулируется по формуле "Роттердам+", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
- 14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+" и предложит новую формулу: "Роттердам-" .
- Экс-глава Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКУ формулы "Роттердам+". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал. Поэтому детективы объявили его в розыск, в том числе международный.
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