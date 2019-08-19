Роттердам+: экс-глава комиссии по энергетике Вовк объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину

19 августа, 2019, 17:25

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что не собирается возвращаться в Украину

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не готов приезжать пока глава Офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет "баришевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", и я предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - подчеркнул Вовк.