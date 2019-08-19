19 августа, 2019, 21:57

19 августа бывший народный депутат Мустафа Найем прокомментировал поведение представителя партии "Cлуга народа", который грубо оскорбил журналистку Ольгу Духнич

Об этом Мустафа Найем сообщил в Facebook.

"Думаю, в лице этого журналиста он оскорбил всех представителей СМИ. И будет справедливо, если я от имени всех медиа выступлю с соответствующим посланием. На три буквы послать человека не могу, это просто неприлично. И потом я думаю, что вы, ребята, все там не поместится. Но вот мы нашли для вас очень теплое, уютное, надежное место, поэтому йдіть у с...ку", - написал он.

Найем отметил, что не мог не отреагировать на эту ситуацию, ведь он бывший журналист. Кроме того, он добавил, что его оскорбительный ответ членам партии "Cлуга народа" - это цитата Владимира Зеленского.

"Как бывший журналист не мог остаться в стороне от этой истории. Своих приличных слов найти не смог, нашел вот цитату из сборника афоризмов Владимира Зеленского. Там еще видео было, но, думаю, ссылки герои истории найдут сами", - заключил он.