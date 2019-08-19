Премьер Дании назвала абсурдом идею Трампа купить Гренландию

19 августа, 2019, 10:23

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен опровергла факт возможной продажи полуострова Гренландия Соединенным Штатам

Об этом пишет Sermitsiaq , передает Европейская правда .

"Гренландия не продается. Гренландия не является датская. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что это не серьезно", - заявила она.

"Это абсурдная дискуссия, и (премьер-министр Гренландии, - Ред.) Ким Кильсен, конечно, дал понять, что Гренландия не продается. На этом разговор заканчивается", - добавила Фредериксен.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Дании в следующем месяце.

Датские политики считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .

Позже Трамп официально подтвердил свое желание купить Гренландию.