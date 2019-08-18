Наркобарона Дов Сильвера со второй попытки выдворили из Украины, - ГПУ

18 августа, 2019, 09:33

Израильского гражданина Амоса Дов Сильвера этой ночью отправили в Израиль самолетом из аэропорта "Борисполь"

Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган, передает Еспресо.TV.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала она.

Подробности Сарган пообещала рассказать позже.

Справка

Гражданин Израиля и США Амос Дов Сильвер, подозреваемый у себя на родине в создании международной компьютерной сети по распространению наркотиков Telegrass, был освобожден от украинского следственного изолятора 11 июля 2019. Под стражей он находился четыре месяца.

По данным обвинения, сеть объединяла более три тысячи наркодилеров и около 100 тыс. клиентов с объемами сбыта на миллионы долларов.

Мера пресечения мужчине была изменена на домашний арест. Также он ожидал естрадицию в Израиль, против которой он подавал апелляцию. В свою очередь он собирался уехать в США, где проживает его жена.

15 августа во время первой попытки экстрадиции ему удалось как-то договориться с тремя сопровождающими его сотрудниками правоохранительных органов и избежать выдворения через международный аэропорт "Борисполь".

При этом паспортный контроль он не проходил.

Была назначена служебная проверка.

За два дня, 17 августа, оперативники СБ Украины совместно с военной прокуратурой схватили Дов Сильвера в Умани, где живет много хасидов (злоумышленник, как известно, происходит с ортодоксальной иудейской семьи). Виновникам первой попытки экстрадиции предъявлено обвинение со стороны Государственного бюро расследований.