СБУ задержала наркокороля из Израиля Амоса Дов Сильвера
17 августа, 2019, 10:14
Подозреваемый в наркоторговле гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, который сбежал вчера из-под конвоя в аэропорту Борисполь, задержан правоохранителями
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ, передает Еспресо.TV .
В ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль.
Сообщается также, что ГБР задержало трех сотрудников СБУ.
Их подозревают в том, что они помогли бежать Сильверу.
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