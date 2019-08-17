СБУ задержала наркокороля из Израиля Амоса Дов Сильвера

17 августа, 2019, 10:14

Подозреваемый в наркоторговле гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, который сбежал вчера из-под конвоя в аэропорту Борисполь, задержан правоохранителями

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ, передает Еспресо.TV .

В ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль.

Сообщается также, что ГБР задержало трех сотрудников СБУ.

Их подозревают в том, что они помогли бежать Сильверу.