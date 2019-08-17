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Espreso.tvОбществоСБУ задержала наркокороля из Израиля Амоса Дов Сильвера

СБУ задержала наркокороля из Израиля Амоса Дов Сильвера


фото: apostrophe.ua
Подозреваемый в наркоторговле гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, который сбежал вчера из-под конвоя в аэропорту Борисполь, задержан правоохранителями

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ, передает Еспресо.TV .

В ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль.

Сообщается также, что ГБР задержало трех сотрудников СБУ.

Их подозревают в том, что они помогли бежать Сильверу.

 

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