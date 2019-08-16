Израильский наркобарон перед депортацией из Украины сбежал от полиции в Борисполе в зоне Duty-Free

16 августа, 2019, 14:15

16 августа основателя виртуальной сети сбыта наркотических веществ Telegrass Амоса Дова Сильвера должны были депортировать из Киева в Тель-Авив. Однако он прошел паспортный контроль в международном аэропорту Борисполь и исчез

Об этом сообщает DW.

По сообщению израильских СМИ, после решения суда Нацполиция Украины подготовила депортацию, но не скоординировала свои действия с израильскими коллегами. Обвиняемого доставили в международный аэропорт Борисполь, сняли электронный браслет, он прошел паспортный контроль и исчез в зоне магазинов Duty-Free. Израильская полиция сообщает, что совместно с украинскими коллегами ведет его розыск.

Адвокат Сильвера Ури Корев отметил, что не знает, где именно находится его подзащитный, но добавляет, что Сильвера задержали украинские спецслужбы.

Заметим, что Амоса Дова Сильвера задержали в Украине в марте этого года. Предварительно израильская прокуратура предъявила ему и еще 26 лицам ряд обвинений в наркотрафике, отмывании денег и по другим статьям. Аресты параллельно проводились в Израиле, Украине, Германии и США.

Расследование, которое длилось около года, велось детективами отдела Лахав 433, который называют "израильским ФБР", совместно с правоохранителями Украины, США, Германии, Румынии, Франции и Нидерландов. Всего по делу допросили полсотни человек. Арест Сильвера, который по некоторым данным имеет также гражданство США, проводился с участием СБУ и ГПУ.