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Espreso.tvОбществоПо факту побега наркобарона из аэропорта "Борисполь" проводится служебное расследование, - СБУ

По факту побега наркобарона из аэропорта "Борисполь" проводится служебное расследование, - СБУ

СБ Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта "Борисполь" гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур

Об этом СБУ сообщает в Facebook.

"Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.

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