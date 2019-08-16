По факту побега наркобарона из аэропорта "Борисполь" проводится служебное расследование, - СБУ
16 августа, 2019, 16:35
СБ Украины проводит служебное расследование по факту побега из помещения международного аэропорта "Борисполь" гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера при проведении экстрадиционных процедур
Об этом СБУ сообщает в Facebook.
"Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока предоставляют объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.
- Напомним, 16 августа израильский наркобарон перед депортацией из Украины сбежал от полиции в Борисполе.
- Государственная пограничная служба опровергла информацию, что наркобарон Амос Дов Сильвер исчез в Duty Free, ведь он не проходил паспортный контроль.
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