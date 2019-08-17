Известный шеф-повар хочет внести борщ в мировое наследие ЮНЕСКО

17 августа, 2019, 16:28

Известный шеф-повар, участник проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко заявил о желании сделать борщ мировым наследием ЮНЕСКО

О чем он заявил в интервью Укринформ, передает Еспресо.TV .

"Недавно в Словении на полках магазинов начали продавать борщ под названием "Русский суп"! Да, его действительно часто готовят и в России, и в других странах, я прекрасно понимаю, что существует "польский борщ", "белорусский" и даже "болгарский", но это все интерпретация нашего украинского борща!", - считает повар.

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"Изучая нашу кухню, я понял, мы не имеем ни одного запатентованного блюда. Более того, у нас, как у нации нет понимания, собственно, а что же такое наше национальное блюдо. Единственное блюдо, которое объединяет всех украинцев, это борщ. Именно он может объединить и запад, и восток, и север, и юг, потому что его готовят везде. и, как бы странно это не прозвучало, но для украинцев - это блюдо, которое определяет нашу идентичность", - уверен Клопотенко.

Поэтому повар поставил себе задачу - внести украинский борщ во Всемирное наследие ЮНЕСКО, защищающее шедевры нематериального культурного наследия человечества.

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"Пусть борщ готовят во всем мире, но знают, что это украинское национальное блюдо. Я абсолютно убежден, что когда мы внесем борщ в наследие ЮНЕСКО как наше украинское блюдо, то станем еще сильнее как нация, потому что, может так случиться, что мы однажды узнаем, что борщ - это русское блюдо, и тогда мы проиграем еще одну информационную войну", - добавил Клопотенко.

В прошлом, 2018, году украинское Министерство культуры уже собиралось позаботиться о включении борща в общемировой наследия ЮНЕСКО, на что обычно уходит не менее полутора лет.