Международный день супов. 5 удивительных рецептов с пивом, шоколадом и фруктами
Еспресо.TV нашли пять странных рецептов супов, которые сделают ваше обычное меню разнообразным.
Пивной суп
Нет, опьянеть от пивного супа невозможно. Во время варки алкоголь испаряется, поэтому в нем нет ничего запрещенного, это вести трезвый образ жизни он не мешает. Такой суп можно готовить на всю семью: его можно есть и детям, и беременным женщинам.
Пиво варили еще древние египтяне, а в Европе из-за суровых зим решили добавлять в суп "для согрева" несколько бокалов пива, поэтому рецептов так много и они такие разные.
Что нужно:
- 750 мл светлого пива
- 4 желтка
- 3 ст. л. сливок жирностью от 30%
- 4 куска белого хлеба
- 1 ч. Л. сахара
- 4 бутона гвоздики
- 1 палочка корицы
- лимонная цедра
- сливочное масло
- Как его приготовить:
Гренки
Чтобы сделать гренки, обрезаем у хлеба корки и нарезаем мякоть кубиками со стороной примерно 1,5 см;
Сбрызгиваем растопленным сливочным маслом;
Обжариваем или на сковороде, или в несильно разогретой духовке до золотистой корочки.
Суп
- Вливаем пиво в кастрюлю и добавляем сахар, гвоздику и разломанную палочку корицы;
- Срезаем несколько полосок цедры с лимона и также добавляем в пиво;
- На среднем огне доводим до кипения, снимаем пену, убавляем огонь и варим 3-5 мин, затем - удаляем пряности;
- Взбиваем сливки с желтками в миске;
- Тонкой струйкой, все время перемешивая, вливаем желтковую смесь в слабо кипящую пиво;
- Варим на минимальном огне, пока суп не загустеет.
- Подаем пивной суп горячим, в каждую тарелку засыпаем гренки. Вместо гренок можно добавлять поп-корн, бекон, сыр или другие приложения по вкусу.
Греческий лимонный суп авголемоно
Авголемоно - это идеальный летний суп: он и сытный, и легкий одновременно. После этой греческого нет ощущения тяжести, а вкус лимона дарит свежесть и бодрость.
Что нужно:
- 1,2 л куриного бульона
- 4 яйца
- 2 ч.л. крахмала
- 2 ст.л. воды
- Сок и цедра 2-х лимонов, цедру мелко натереть
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец
Для подачи:
- 1 куриная грудка, отварить или испечь
- 300 г длиннозерного риса
- Свежая цедра лимона
- Черный молотый перец
- нарезанная петрушка
Как приготовить:
- Отвариваем в бульоне куриную грудку или печем и режем небольшими кусками;
- Рис заливаем 450 мл воды или бульона, солим, накрываем крышкой, ставим на средний огонь,
- Как только вода доходит до кипения, уменьшаем огонь до минимума и варим еще 8 минут. Снимаем с огня и хорошо перемешиваем, и дальше бульон доводим до кипения;
- В глубокую миску вкидуемо яйца, цедру и сок лимонов, крахмал и соль по вкусу;
- Их взбиваем до однородности, вливая к яйцам порциями половину кипящего бульона;
- Однородную яичную массу вливаем к остальныму бульону в кастрюле, процеживая через сито, чтобы удалить цедру;
- Ставим суп на средний огонь и варим помешивая, доводя почти до кипения;
- Снимаем греческий лимонный суп с огня и подаем горячим с небольшим количеством мяса курицы, риса, свежей цедры и петрушки, щедро приправляя каждую порцию черным перцем.
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Боб-левеш из цитрусовых с вином
Leves по-венгерски означает "суп". Легкий, немного пьянящий и сладковатый суп подают к рождественскому столу в начале трапезы. Но есть его можно в любое время года.
Что нужно:
- 600 мл хорошего сухого белого вина
- 3 средних апельсина
- 1/3 стакана коричневого сахара
- 1 палочка корицы
- 4 бутона гвоздики
- 5 коробочек кардамона
- 6 желтков
- молотые корица, гвоздика, кардамон для подачи, по желанию
Как приготовить:
- С одного апельсина снимаем стружкой несколько полосок цедры (без белой мякоти)
- Выжимаем из всех апельсинов сок;
- Вливаем в рондель (сотейник) 1/2 стакана воды, добавляем сахар, цедру, кардамон, корицу и гвоздику;
- Доводим до кипения и варим под крышкой 3 мин, вливаем треть апельсинового сока, еще раз доведите до кипения. Даем настояться под крышкой 20 мин;
- Вливаем часть вина, оставшийся сок и на очень маленьком огне доводим до кипения;
- Снимаем с огня и сохраняем горячим.
- В миске взбиваем венчиком желтки и, не прекращая взбивать, чтобы желтки не свернулись, добавил горячую винную смесь по 1 ложке - всего 1 стакан;
- Таким же способом добавляем еще один стакан, затем вливаем яичную смесь в кастрюлю с остальным вином;
- Еще раз прогреваем, сбивая; процеживаем суп в чистую теплую посуду и подавать в небольших мисках или жаропрочных бокалах, при желании посыпав молотыми специями.
Фруктовый суп
Что нужно:
- 1,75 л воды
- 50 г сахара
- 2 ст.л. крахмала
- 3 киви
- 100 мл яблочного сока
- 2 ст.л. лимонного сока
- 450 г клубники (если замороженная - разморозить)
- 2 банана
- 3 груши
- 200 г консервированных ананасов
Как его приготовить:
- Кипятим воду, засыпаем сахар и вливаем крахмал, который предварительно разведенный с водой;
- Помешиваем, пока жидкость не начнет кипеть;
- Снимаем кастрюлю и охлаждаем;
- Добавляем яблочный и лимонный соки;
- Промываем фрукты, очищаем их и нарезаем небольшими кусочками;
- Погружаем фрукты в кисель, который образовался;
- Перед подачей охлаждаем суп в течение часа.
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Шоколадный суп
Что нужно:
- 150 г горького шоколада
- 100 мл сливок жирностью 22%
- 1 ст.л. сахара
- 1 грейпфрут, лучше розовый
- 1 щепотка молотой корицы
- 1-2 ст. л. какао-порошка
- листочки мяты для украшения
Как приготовить:
- Шоколад разламываем на кусочки и растапливаем в сотейнике на водяной бане;
- Сливки нагреваем на слабом огне и вливаем в сотейник с шоколадом;
- Добавляем 0,5 ст. л. сахара и хорошо перемешиваем;
- Грейпфрут очищаем от кожуры и пленок, вырезаем мякоть;
- Посыпаем ее порошком какао, корицей и сахаром.
- Суп наливаем в тарелку, сверху выкладываем ломтики грейпфрута и украшаем листочками мяты. К столу подаем сразу
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