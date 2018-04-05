Международный день супов. 5 удивительных рецептов с пивом, шоколадом и фруктами

5 апреля, 2018, 14:32

Сегодня - Международный день супов, и его стоит отметить тарелочкой этого горячего блюда. Какими нестандартными супами, кроме борща, можно отпраздновать этот день

Еспресо.TV нашли пять странных рецептов супов, которые сделают ваше обычное меню разнообразным.

Пивной суп

Нет, опьянеть от пивного супа невозможно. Во время варки алкоголь испаряется, поэтому в нем нет ничего запрещенного, это вести трезвый образ жизни он не мешает. Такой суп можно готовить на всю семью: его можно есть и детям, и беременным женщинам.

Пиво варили еще древние египтяне, а в Европе из-за суровых зим решили добавлять в суп "для согрева" несколько бокалов пива, поэтому рецептов так много и они такие разные.

Что нужно:

750 мл светлого пива

4 желтка

3 ст. л. сливок жирностью от 30%

4 куска белого хлеба

1 ч. Л. сахара

4 бутона гвоздики

1 палочка корицы

лимонная цедра

сливочное масло

Как его приготовить:

Гренки

Чтобы сделать гренки, обрезаем у хлеба корки и нарезаем мякоть кубиками со стороной примерно 1,5 см;

Сбрызгиваем растопленным сливочным маслом;

Обжариваем или на сковороде, или в несильно разогретой духовке до золотистой корочки.

Суп

Вливаем пиво в кастрюлю и добавляем сахар, гвоздику и разломанную палочку корицы;

Срезаем несколько полосок цедры с лимона и также добавляем в пиво;

На среднем огне доводим до кипения, снимаем пену, убавляем огонь и варим 3-5 мин, затем - удаляем пряности;

Взбиваем сливки с желтками в миске;

Тонкой струйкой, все время перемешивая, вливаем желтковую смесь в слабо кипящую пиво;

Варим на минимальном огне, пока суп не загустеет.

Подаем пивной суп горячим, в каждую тарелку засыпаем гренки. Вместо гренок можно добавлять поп-корн, бекон, сыр или другие приложения по вкусу.

Греческий лимонный суп авголемоно

Авголемоно - это идеальный летний суп: он и сытный, и легкий одновременно. После этой греческого нет ощущения тяжести, а вкус лимона дарит свежесть и бодрость.

Что нужно:

1,2 л куриного бульона

4 яйца

2 ч.л. крахмала

2 ст.л. воды

Сок и цедра 2-х лимонов, цедру мелко натереть

Соль по вкусу

Черный молотый перец

Для подачи:

1 куриная грудка, отварить или испечь

300 г длиннозерного риса

Свежая цедра лимона

Черный молотый перец

нарезанная петрушка

Как приготовить:

Отвариваем в бульоне куриную грудку или печем и режем небольшими кусками;

Рис заливаем 450 мл воды или бульона, солим, накрываем крышкой, ставим на средний огонь,

Как только вода доходит до кипения, уменьшаем огонь до минимума и варим еще 8 минут. Снимаем с огня и хорошо перемешиваем, и дальше бульон доводим до кипения;

В глубокую миску вкидуемо яйца, цедру и сок лимонов, крахмал и соль по вкусу;

Их взбиваем до однородности, вливая к яйцам порциями половину кипящего бульона;

Однородную яичную массу вливаем к остальныму бульону в кастрюле, процеживая через сито, чтобы удалить цедру;

Ставим суп на средний огонь и варим помешивая, доводя почти до кипения;

Снимаем греческий лимонный суп с огня и подаем горячим с небольшим количеством мяса курицы, риса, свежей цедры и петрушки, щедро приправляя каждую порцию черным перцем.

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Боб-левеш из цитрусовых с вином

Leves по-венгерски означает "суп". Легкий, немного пьянящий и сладковатый суп подают к рождественскому столу в начале трапезы. Но есть его можно в любое время года.

Что нужно:

600 мл хорошего сухого белого вина

3 средних апельсина

1/3 стакана коричневого сахара

1 палочка корицы

4 бутона гвоздики

5 коробочек кардамона

6 желтков

молотые корица, гвоздика, кардамон для подачи, по желанию

Как приготовить:

С одного апельсина снимаем стружкой несколько полосок цедры (без белой мякоти)

Выжимаем из всех апельсинов сок;

Вливаем в рондель (сотейник) 1/2 стакана воды, добавляем сахар, цедру, кардамон, корицу и гвоздику;

Доводим до кипения и варим под крышкой 3 мин, вливаем треть апельсинового сока, еще раз доведите до кипения. Даем настояться под крышкой 20 мин;

Вливаем часть вина, оставшийся сок и на очень маленьком огне доводим до кипения;

Снимаем с огня и сохраняем горячим.

В миске взбиваем венчиком желтки и, не прекращая взбивать, чтобы желтки не свернулись, добавил горячую винную смесь по 1 ложке - всего 1 стакан;

Таким же способом добавляем еще один стакан, затем вливаем яичную смесь в кастрюлю с остальным вином;

Еще раз прогреваем, сбивая; процеживаем суп в чистую теплую посуду и подавать в небольших мисках или жаропрочных бокалах, при желании посыпав молотыми специями.

Фруктовый суп

Что нужно:

1,75 л воды

50 г сахара

2 ст.л. крахмала

3 киви

100 мл яблочного сока

2 ст.л. лимонного сока

450 г клубники (если замороженная - разморозить)

2 банана

3 груши

200 г консервированных ананасов

Как его приготовить:

Кипятим воду, засыпаем сахар и вливаем крахмал, который предварительно разведенный с водой;

Помешиваем, пока жидкость не начнет кипеть;

Снимаем кастрюлю и охлаждаем;

Добавляем яблочный и лимонный соки;

Промываем фрукты, очищаем их и нарезаем небольшими кусочками;

Погружаем фрукты в кисель, который образовался;

Перед подачей охлаждаем суп в течение часа.

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Шоколадный суп

Что нужно:

150 г горького шоколада

100 мл сливок жирностью 22%

1 ст.л. сахара

1 грейпфрут, лучше розовый

1 щепотка молотой корицы

1-2 ст. л. какао-порошка

листочки мяты для украшения

Как приготовить: