The Washington Post учил американцев, как варить украинский борщ

"Иногда я покупаю продукты с конкретным рецептом, но чаще я выхожу на рынок и пусть ингредиенты говорят со мной. Недавняя поездка туда загрузила мои сумки кучей замечательных свежих овощей: моркови, свеклы, корня сельдерея и лука, наряду с хорошей твердой головкой капусты. Я много размышляла по дороге домой, представляя все разнообразные блюда, которые я могла бы создать из этих продуктов. Но когда на ум пришел борщ, то вопрос был решен. Ни одно блюдо не может подать эти ингредиенты более синергично, превращая овощи в домашнюю, но роскошную еду...", - написала обозреватель WP.

"Этот рецепт борща - то, что я сделала... Он включает в себя кусочки мягкой говядины, которые надо варить с овощами в бульоне в течение примерно часа, пока все не станет мягким, - добавила Кригер.

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