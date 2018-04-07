Известное украинское блюдо внесут в список мирового наследия ЮНЕСКО
Об этом в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"По процедуре, которая разработана министерством в конце прошлого года, сначала необходимо внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. Поскольку внесение в Национальный реестр инициируют местные органы власти или организации, деятельность которых связана с охраной нематериального культурного наследия, то такое внесение согласился сделать город Бровары. Хотя название города больше связана с броварництвом, чем с приготовлением борща, но это блюдо в Броварах любят не меньше, чем во всей Украине", - рассказал он.
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По словам Дорошенко, ходатайство о включении в Национальный реестр Минкультуры принимает дважды в год, до 15 апреля и 15 октября.
Ближайшее время подачи заявки в Организацию Объединенных Наций - до 1 февраля 2019 года.
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В ЮНЕСКО рассмотрение вопроса занимает 1,5 года.
"Борщ соответствует критериям ЮНЕСКО, поскольку способствует национальному развитию и говорить о культурной идентичности общества", - подчеркивает Дорошенко.
На данный момент решается вопрос об обращении к ведущим украинским поварам и кулинарам с официальным запросом относительно классического рецепта украинского борща.
- Напомним, американское издание The Washington Post рассказало о полезных свойствах украинского борща и рецепте его приготовления.
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