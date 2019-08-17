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Espreso.tvМирИз-за давления со стороны партии Путина могут закрыться "Яндекс.Новости", - СМИ

Из-за давления со стороны партии Путина могут закрыться "Яндекс.Новости", - СМИ

Компания "Яндекс" рассматривает вариант закрытия сервиса "Яндекс.Новости" в случае введения дополнительного регулирования для российских новостных агрегаторов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на московскую газета "Коммерсантъ", которая в свою очередь располагает информацию от источника внутри компании.

В то же время, в пресс-службе компании заявили, что не считают нужным усиливать правовое регулирование подобных сервисов. Пока "Яндекс.Новости" является агрегатором, вмешательство в содержание контента СМИ невозможно.

"Яндекс.Новости" - это канал доставки пользователям новостей других СМИ ... Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента - он перестает быть каналом доставки ", - заявили в" Яндексе ".

Закрытие же своего новостного агрегатора компания назвала слухами.

Материал о якобы подготовке к прекращению работы "Яндес. Новостей" появился после того, как первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев обвинил "Яндекс.Новости" в тиражировании фейковых информации и в умышленном нагнетании социально-политической ситуации .

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пользуется российским облачным сервисом "ЯНДЕКС.ДИСК" : мобильное приложение сервиса установлено на смартфоне главы государства.
  • В мае 2019 года компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль действующий президент Украины.
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