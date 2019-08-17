Из-за давления со стороны партии Путина могут закрыться "Яндекс.Новости", - СМИ

17 августа, 2019, 13:52

Компания "Яндекс" рассматривает вариант закрытия сервиса "Яндекс.Новости" в случае введения дополнительного регулирования для российских новостных агрегаторов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на московскую газета "Коммерсантъ", которая в свою очередь располагает информацию от источника внутри компании.

В то же время, в пресс-службе компании заявили, что не считают нужным усиливать правовое регулирование подобных сервисов. Пока "Яндекс.Новости" является агрегатором, вмешательство в содержание контента СМИ невозможно.

"Яндекс.Новости" - это канал доставки пользователям новостей других СМИ ... Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента - он перестает быть каналом доставки ", - заявили в" Яндексе ".

Закрытие же своего новостного агрегатора компания назвала слухами.

Материал о якобы подготовке к прекращению работы "Яндес. Новостей" появился после того, как первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев обвинил "Яндекс.Новости" в тиражировании фейковых информации и в умышленном нагнетании социально-политической ситуации .