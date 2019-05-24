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Espreso.tvОбществоРоссийский "Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа" с Зеленским, - СМИ

Российский "Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа" с Зеленским, - СМИ

Компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль действующий президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщил представитель компании российскому изданию "Ведомости".

Сериал можно посмотреть по подписке на российском сервисе "КиноПоиск", принадлежащий "Яндексу" и который заблокированы в Украине.

Ранее создатели заверили, что это временная мера, связанная с решением юридических вопросов.

Напомним, что "Слуга народа" рассказывает об учителе истории, который стал президентом Украины. Сериал был снят "Студией Квартал 95". Премьера состоялась на канале "1 + 1" в ноябре 2015 года.

В 2017 году на Украине была создана одноименная сериала партия. Третий сезон "Слуги народа" вышел накануне выборов президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский .

 

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