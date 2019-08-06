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Espreso.tvОбществоЗеленский пользуется российским облачным сервисом на смартфоне. Фото

Зеленский пользуется российским облачным сервисом на смартфоне. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется российским облачным сервисом "Яндекс.Диск": мобильное приложение сервиса установлено на смартфоне главы государства

Как сообщает "Новинарня", внимание на это обращают пользователи соцсетей, присмотревшись к смартфону Зеленского.

"Шутки шутками, но, надеюсь, кто-то из СБУ объяснит ему, что, находясь на этой должности, пользоваться такими приложениями, и вообще пользоваться смартфоном это очень ... очень плохая идея", - пишет Александр Красиля в ФБ.

Он иллюстрирует сообщение фотографией, где видно установленный на смарфоне Зеленского запрещенный в Украине российский облачный сервис "Яндекс.Диск".

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Логотип приложении "ЯНДЕКС.ДИСК" в AppStore

Отметим, "ЯНДЕКС.ДИСК" - облачный сервис, который принадлежит российской компании "Яндекс", позволяет пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и передавать их другим пользователям.

Компания "Яндекс" известна тесным сотрудничеством с российскими спецслужбами.

Украинский госслужащим, военным, государственным учреждениям и т.д. неоднократно указывали на необходимость отказаться от сервисов страны-агрессора вроде Mail.ru, Yandex и тому подобное.

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