Зеленский пользуется российским облачным сервисом на смартфоне. Фото
Как сообщает "Новинарня", внимание на это обращают пользователи соцсетей, присмотревшись к смартфону Зеленского.
"Шутки шутками, но, надеюсь, кто-то из СБУ объяснит ему, что, находясь на этой должности, пользоваться такими приложениями, и вообще пользоваться смартфоном это очень ... очень плохая идея", - пишет Александр Красиля в ФБ.
Он иллюстрирует сообщение фотографией, где видно установленный на смарфоне Зеленского запрещенный в Украине российский облачный сервис "Яндекс.Диск".
Логотип приложении "ЯНДЕКС.ДИСК" в AppStore
Отметим, "ЯНДЕКС.ДИСК" - облачный сервис, который принадлежит российской компании "Яндекс", позволяет пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и передавать их другим пользователям.
Компания "Яндекс" известна тесным сотрудничеством с российскими спецслужбами.
Украинский госслужащим, военным, государственным учреждениям и т.д. неоднократно указывали на необходимость отказаться от сервисов страны-агрессора вроде Mail.ru, Yandex и тому подобное.
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Напомним, в мае 2017 года президент Порошенко ввел в действие указ №133 / 2017, который предусматривал санкции против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.
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