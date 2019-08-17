Портнов заявил, что СБУ закрыло производство против него

17 августа, 2019, 08:20

Заместитель главы Администрации президента по правовым вопросам при Януковиче, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что Служба безопасности Украины больше не расследует якобы совершенную им государственную измену во время оккупации украинского Крыма россиянами

Об этом он заявил вечером в пятницу, 16 августа 2019 года, в своем Telegram-канале, приведя копии соответствующих документов, полученных его адвокатами, передает Еспресо.TV .

"Уголовное дело закрыто", - отметил Портнов.

В письме украинской прокуратуры Автономной Республики Крым, в частности, указывается, что уголовное производство было закрыто 15 августа этого года в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления. Также в производствах прокуратуры нет таких, где Портнов имел бы статус подозреваемого / обвиняемого.

В СБУ также заявили, что о подозрении Портнова они не сообщали и в розыск его не объявляли.