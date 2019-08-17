Портнов заявил, что СБУ закрыло производство против него
17 августа, 2019, 08:20
Заместитель главы Администрации президента по правовым вопросам при Януковиче, юрист Андрей Портнов сообщил о том, что Служба безопасности Украины больше не расследует якобы совершенную им государственную измену во время оккупации украинского Крыма россиянами
Об этом он заявил вечером в пятницу, 16 августа 2019 года, в своем Telegram-канале, приведя копии соответствующих документов, полученных его адвокатами, передает Еспресо.TV .
"Уголовное дело закрыто", - отметил Портнов.
В письме украинской прокуратуры Автономной Республики Крым, в частности, указывается, что уголовное производство было закрыто 15 августа этого года в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления. Также в производствах прокуратуры нет таких, где Портнов имел бы статус подозреваемого / обвиняемого.
В СБУ также заявили, что о подозрении Портнова они не сообщали и в розыск его не объявляли.
- Напомним, Портнов вернулся в Украину почти одновременно с избранием президентом Владимира Зеленского. Последние пять лет он находился в России и на территории ЕС.
- Как напомнила тогда журналистка Ирина Ромалийська, российская сторона утверждала, что проект постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым во время начала российской оккупации в 2014 году вроде бы готовил именно Андрей Портнов. Об этом говорилось в т. н. пленках Глазьева , советника Владимира Путина, которые она, Ромалийська, по ее собственным словам, и расшифровывала для портала ЦензорНет.
- Сейчас по заявлениям Портнова в Государственное бюро расследований (ГБР) начаты дела в отношении экс-президента Петра Порошенко и других представителей теперь уже бывшей власти.
- Как отмечает Порошенко, следственные материли ГБР попадают к Портнову и, возможно, в РФ .
- Народный депутат Татьяна Чорновил обвиняет Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти.
- По мнению политолога Андрея Пионтковского, с помощью Портнова пророссийские силы готовят наступление на проукраинское среду.
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