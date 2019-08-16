Россия раздала уже жителям Донбасса 25 тысяч паспортов - росСМИ
Об этом сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает информагентство ТАСС.
"На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница.
По ее словам, из указанных граждан гражданство РФ получили уже более 25 тыс. лиц.
Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".
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15 августа сообщалось, что более 60 тыс. жителей временно оккупированного Донбасса подали заявки на получение российских паспортов.
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