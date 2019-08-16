Россия раздала уже жителям Донбасса 25 тысяч паспортов - росСМИ

16 августа, 2019, 08:08

В Министерстве внутренних дел РФ заявили, что российское гражданство уже получили 25 тысяч украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях

Об этом сказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает информагентство ТАСС.

"На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница.

По ее словам, из указанных граждан гражданство РФ получили уже более 25 тыс. лиц.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".