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Espreso.tvОбществоБолее 60 тыс. жителей ОРДЛО захотели паспорта РФ, - росСМИ

Более 60 тыс. жителей ОРДЛО захотели паспорта РФ, - росСМИ

Более 60 тыс. жителей временно оккупированного Донбасса подали заявки на получение российских паспортов

Об этом пишут росЗМИ, передает РБК-Украина.

Отмечается, что ежедневно в миграционные органы России поступает более тысячи подобных заявлений. Так что это количество якобы растет ежедневно, МВД РФ вынуждено расширять штат сотрудников миграционной службы.

Однако не сообщается, есть ли среди этих заявителей жители неоккупированного Донбасса.

 

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