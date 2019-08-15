Более 60 тыс. жителей ОРДЛО захотели паспорта РФ, - росСМИ
15 августа, 2019, 20:24
Более 60 тыс. жителей временно оккупированного Донбасса подали заявки на получение российских паспортов
Об этом пишут росЗМИ, передает РБК-Украина.
Отмечается, что ежедневно в миграционные органы России поступает более тысячи подобных заявлений. Так что это количество якобы растет ежедневно, МВД РФ вынуждено расширять штат сотрудников миграционной службы.
Однако не сообщается, есть ли среди этих заявителей жители неоккупированного Донбасса.
- 21 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин захотел упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинцев и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые выехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощение украинцам получения разрешений на временное проживание.
- Правительство предлагает лишать пенсий украинцев, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
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