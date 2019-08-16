Радуцкий рекомендует назначить министром здравоохранения Квиташвили еще раз
Об этом Радуцкий заявил в интервью Дмитрию Гордону.
Он напомнил, что Квиташвили уже возглавлял МЗ Украины и имеет опыт реформ в Грузии.
"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно. Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал", - пояснил свою позицию Радуцкий.
Напомним, Александр Квиташвили возглавлял МЗ Украины с 2 декабря 2014 г. до 14 апреля 2016 года.
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30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого внештатным советником.
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1 августа Радуцкий сказал, что все достижения нынешней медреформы новое руководство Минздрава сохранит.
- А недавно Радуцкий опроверг информацию по поводу вероятного назначения его министром Минздрава и заявил, что это было бы самой большой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Отказ он объяснил тем, что хочет выполнять программу партии, и именно для этого шел в политику. А министр как публичное лицо "90% своего времени будет заниматься не медициной, Минздравом, а отмыванием вентилятора".
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