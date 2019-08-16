Радуцкий рекомендует назначить министром здравоохранения Квиташвили еще раз

16 августа, 2019, 09:39

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить министром здравоохранения бывшего главу ведомства - Александра Квиташвили

Об этом Радуцкий заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Он напомнил, что Квиташвили уже возглавлял МЗ Украины и имеет опыт реформ в Грузии.

"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно. Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал", - пояснил свою позицию Радуцкий.

Напомним, Александр Квиташвили возглавлял МЗ Украины с 2 декабря 2014 г. до 14 апреля 2016 года.