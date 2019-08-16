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Espreso.tvОбществоРадуцкий рекомендует назначить министром здравоохранения Квиташвили еще раз

Радуцкий рекомендует назначить министром здравоохранения Квиташвили еще раз

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить министром здравоохранения бывшего главу ведомства - Александра Квиташвили

Об этом Радуцкий заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Он напомнил, что Квиташвили уже возглавлял МЗ Украины и имеет опыт реформ в Грузии.

"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна, неважно. Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал", - пояснил свою позицию Радуцкий.

Напомним, Александр Квиташвили возглавлял МЗ Украины с 2 декабря 2014 г. до 14 апреля 2016 года.

  • 30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого внештатным советником.

  • 1 августа Радуцкий сказал, что все достижения нынешней медреформы новое руководство Минздрава сохранит.

  • А недавно Радуцкий опроверг информацию по поводу вероятного назначения его министром Минздрава и заявил, что это было бы самой большой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Отказ он объяснил тем, что хочет выполнять программу партии, и именно для этого шел в политику. А министр как публичное лицо "90% своего времени будет заниматься не медициной, Минздравом, а отмыванием вентилятора".
 
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