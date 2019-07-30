Основатель клиники "Борис" стал внештатным советником Зеленского
30 июля, 2019, 18:14
30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого внештатным советником
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Президент Владимир Зеленский назначил основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого внештатным советником.
Соответствующий Указ №564/2019 обнародован на сайте главы государства 30 июля.
"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
- Напомним, в партии "Слуга народа" нашли замену и.о. министра охраны здоровья Ульяне Супрун. Среди претендентов Михаил Радуцкий.
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