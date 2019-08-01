Мы не собираемся отказываться от достижений Супрун, - советник Зеленского

1 августа, 2019, 16:31

Внештатный советник президента Владимира Зеленского и один из кандидатов на должность министра здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что все достижения нынешней медреформы новое руководство Минздрава сохранит

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ничего, что было сделано хорошего прошлыми правительствами, никто не собирается отменять. Мы не коммунистическая партия, чтобы что-то до основания разрушать, а потом заново строить. Никто сейчас не закроет НСЗУ, никто не отменит принцип "деньги ходят за пациентом". Что касется уже внедренной "первички", я не вижу больших проблем, чтобы ее сворачивать. От оплаты за услугу точно уходить не будем", - отметил Радуцкий.

Однако, по его словам, есть системные вопросы, которые не доработаны.

"Мы считаем, что невозможно посчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая, сколько в стране населения. Потому что если нас в 2001 году было 42 млн, то, судя по постоянной информации правительства, нас уже давно должно быть меньше . Делать какие-то трансформации, не понимая, сколько на это нужно денег, не имея большей части этих денег, нельзя. По некоторым расчетам, на все, что сейчас обещано населению по медреформе, нужно еще полтора бюджета", - заявил Радуцкий.

Кроме того, он высказал замечание об отсутствии аудита материально-технической базы.

"Второе, мы не понимаем, как можно делать изменения без аудита материально-технической базы. Это принципиальный вопрос, потому что исходя из состояния этой базы, нужно писать национальные протоколы лечения", - отметил внештатный советник президента.