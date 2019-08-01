Мы не собираемся отказываться от достижений Супрун, - советник Зеленского
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ничего, что было сделано хорошего прошлыми правительствами, никто не собирается отменять. Мы не коммунистическая партия, чтобы что-то до основания разрушать, а потом заново строить. Никто сейчас не закроет НСЗУ, никто не отменит принцип "деньги ходят за пациентом". Что касется уже внедренной "первички", я не вижу больших проблем, чтобы ее сворачивать. От оплаты за услугу точно уходить не будем", - отметил Радуцкий.
Однако, по его словам, есть системные вопросы, которые не доработаны.
"Мы считаем, что невозможно посчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая, сколько в стране населения. Потому что если нас в 2001 году было 42 млн, то, судя по постоянной информации правительства, нас уже давно должно быть меньше . Делать какие-то трансформации, не понимая, сколько на это нужно денег, не имея большей части этих денег, нельзя. По некоторым расчетам, на все, что сейчас обещано населению по медреформе, нужно еще полтора бюджета", - заявил Радуцкий.
Кроме того, он высказал замечание об отсутствии аудита материально-технической базы.
"Второе, мы не понимаем, как можно делать изменения без аудита материально-технической базы. Это принципиальный вопрос, потому что исходя из состояния этой базы, нужно писать национальные протоколы лечения", - отметил внештатный советник президента.
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