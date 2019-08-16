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Espreso.tvОбществоПолитзаключенного Балуха вывезли в Москву, - адвокат

Политзаключенного Балуха вывезли в Москву, - адвокат

Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха этапировали в Москву из российской колонии №4 города Торжок

Об этом сообщила его давокат Ольга Динзе, передает издание "Крым.Реалии"

"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако непонятно, какой именно. То ли это "Лефортово", то ли это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", - сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

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