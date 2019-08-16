Политзаключенного Балуха вывезли в Москву, - адвокат
16 августа, 2019, 14:11
Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха этапировали в Москву из российской колонии №4 города Торжок
Об этом сообщила его давокат Ольга Динзе, передает издание "Крым.Реалии"
"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако непонятно, какой именно. То ли это "Лефортово", то ли это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", - сказала Динзе.
Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 г. после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии.
- В марте 2019 г. политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
- 25 апреля 2019 г. подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии Балуха.
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