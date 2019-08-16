ГБР: Полиция могла знать о подготовке убийства "Сармата"

16 августа, 2019, 15:01

Государственное бюро расследований сообщает, что полиция могла знать о подготовке убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат")

Об этом написала первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в своем Facebook.

Она отметила, что по факту бездействия полицейских было возбуждено уголовное дело.

"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной" Сармат ") ... однако скрыли этот факт и не предупредили его", - сообщила Варченко.

Замглавы ГБР отметила, что производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления).

"Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление", - говорится в сообщении.

Напомним, десяти подозреваемым в организации и убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") суд продлил меру пресечения в виде ареста на 60 суток. При этом подозреваемого Евгения Бродского отправили под домашний арест.