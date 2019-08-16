ГБР: Полиция могла знать о подготовке убийства "Сармата"
Об этом написала первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в своем Facebook.
Она отметила, что по факту бездействия полицейских было возбуждено уголовное дело.
"Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной" Сармат ") ... однако скрыли этот факт и не предупредили его", - сообщила Варченко.
Замглавы ГБР отметила, что производство зарегистрировано по факту сокрытия особо тяжкого преступления и злоупотребления служебным положением - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 УК Украины (сокрытие преступления).
"Во время досудебного расследования следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Национальной полиции знали о подготовке убийства активиста. Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако они не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление", - говорится в сообщении.
Напомним, десяти подозреваемым в организации и убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") суд продлил меру пресечения в виде ареста на 60 суток. При этом подозреваемого Евгения Бродского отправили под домашний арест.
- Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.
- Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении 11 подозреваемых в убийстве ветерана АТО и общественного деятеля Виталия "Сармата" Олешко передадут в суд до 31 июля .
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