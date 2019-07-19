Убийство "Сармата" Олешко: обвинительный акт направят в суд до конца июля, - Нацполиция

19 июля, 2019, 15:17

Обвинительный акт в отношении 11 подозреваемых в убийстве ветерана АТО и общественного деятеля Виталия "Сармата" Олешко передадут в суд до 31 июля

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

"1 июля этого года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве общественного деятеля Виталия Олешко. Сейчас проходит ознакомление подозреваемых с материалами уголовного производства. До 31 июля обвинительный акт по указанным подозреваемым будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Кроме того, расследование относительно заказчиков убийства следователи выделили в отдельное уголовное производство, в рамках которого вручили повестку на допрос народному депутату Украины.

"Заказчики убийства Виталия Олешко установлены и обязательно будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - отметил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Ранее народный депутат Мустафа Найем сообщил , что Нацполиция вызвала на допрос нардепа Александра Пономарева. По данным Найема, Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко.