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Espreso.tvОбществоУбийство "Сармата" Олешко: обвинительный акт направят в суд до конца июля, - Нацполиция

Убийство "Сармата" Олешко: обвинительный акт направят в суд до конца июля, - Нацполиция


фото: brd24
Обвинительный акт в отношении 11 подозреваемых в убийстве ветерана АТО и общественного деятеля Виталия "Сармата" Олешко передадут в суд до 31 июля

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

"1 июля этого года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве общественного деятеля Виталия Олешко. Сейчас проходит ознакомление подозреваемых с материалами уголовного производства. До 31 июля обвинительный акт по указанным подозреваемым будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Кроме того, расследование относительно заказчиков убийства следователи выделили в отдельное уголовное производство, в рамках которого вручили повестку на допрос народному депутату Украины.

"Заказчики убийства Виталия Олешко установлены и обязательно будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - отметил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Ранее народный депутат Мустафа Найем сообщил , что Нацполиция вызвала на допрос нардепа Александра Пономарева. По данным Найема, Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко.

  • Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
  • В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.
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