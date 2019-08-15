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Espreso.tvСпортЗнаменитый украинский футболист согласился возглавить "Динамо", - СМИ

Знаменитый украинский футболист согласился возглавить "Динамо", - СМИ


фото: tsn.ua
Легендарный футболист "Динамо" Алексей Михайличенко согласился стать главным тренером киевского клуба

Об этом сообщает Sport.ua .

По информации издания, президент "Динамо" Игорь Суркис определился с новым главным тренером после отставки Александра Хацкевича и предложил возглавить команду спортивному директору киевского клуба Алексей Михайличенко.

Специалист ответил согласием. Ожидается, что 15 августа о назначении будет объявлено официально.

56-летний Алексей Михайличенко уже тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 годы. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины и выиграла кубок страны.

Во время игровой карьеры Михайличенко выступал за "Динамо", итальянскую "Сампдорию" и шотландский "Рейнджерс". Трижды становился чемпионом СССР, выигрывал чемпионат Италии и пять раз принимал золото в Шотландии.

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