Знаменитый украинский футболист согласился возглавить "Динамо", - СМИ
Об этом сообщает Sport.ua .
По информации издания, президент "Динамо" Игорь Суркис определился с новым главным тренером после отставки Александра Хацкевича и предложил возглавить команду спортивному директору киевского клуба Алексей Михайличенко.
Специалист ответил согласием. Ожидается, что 15 августа о назначении будет объявлено официально.
56-летний Алексей Михайличенко уже тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 годы. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины и выиграла кубок страны.
Во время игровой карьеры Михайличенко выступал за "Динамо", итальянскую "Сампдорию" и шотландский "Рейнджерс". Трижды становился чемпионом СССР, выигрывал чемпионат Италии и пять раз принимал золото в Шотландии.
- Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетел из турнира .
- 14 августа киевское "Динамо" объявило о отставку с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- Сообщалось, что в качестве главного тренера "Динамо" Хацкевича могут заменить славные ексфутболисты клуба - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-