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Espreso.tvОбществоСуд оставил экс-руководителя Нацполиции Одесчины под домашним арестом

Суд оставил экс-руководителя Нацполиции Одесчины под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина под круглосуточным домашним арестом до 25 сентября

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы на решение Соломенского райсуда Киева от 26 июля, которым отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применен к Головину круглосуточный домашний арест до 25 сентября включительно.

Таким образом: "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

  • Сотрудники НАБУ 25 июля задержали экс-начальника облуправления милиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина.
  • В апреле начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.
  • Проведя полную проверку декларации Головина за 2017 год, НАПК выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией.
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