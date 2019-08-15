Суд оставил экс-руководителя Нацполиции Одесчины под домашним арестом

15 августа, 2019, 18:55

Киевский апелляционный суд оставил бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина под круглосуточным домашним арестом до 25 сентября

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы на решение Соломенского райсуда Киева от 26 июля, которым отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применен к Головину круглосуточный домашний арест до 25 сентября включительно.

Таким образом: "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в решении суда.