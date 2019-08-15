Суд оставил экс-руководителя Нацполиции Одесчины под домашним арестом
15 августа, 2019, 18:55
Киевский апелляционный суд оставил бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина под круглосуточным домашним арестом до 25 сентября
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы на решение Соломенского райсуда Киева от 26 июля, которым отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применен к Головину круглосуточный домашний арест до 25 сентября включительно.
Таким образом: "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в решении суда.
- Сотрудники НАБУ 25 июля задержали экс-начальника облуправления милиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина.
- В апреле начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.
- Проведя полную проверку декларации Головина за 2017 год, НАПК выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией.
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