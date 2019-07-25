В Одессе НАБУ задержало экс-главу полиции области Головина за хищения в особо крупных размерах

25 июля, 2019, 11:12

Сотрудники НАБУ задержали экс-начальника облуправления милиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Издание Думская со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что вместе с Головиным задержали и его экс-заместителя полковника Константина Гейко

Офицеров, якобы привлекают к ответственности за 191-й и 364-й статьям УК - "растрата имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением".

Издание TheБабель пишет, что Головина задержали по делу сигарет, которые изъяли из контейнеров Одесского морского торгового порта правоохранители.