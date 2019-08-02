Экс-руководитель полиции Одесской области Головин не задекларировал имущество на 800 тыс. грн
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащих им на праве собственности, а также отметил недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В общем сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн.
Обоснован вывод относительно признаков уголовного преступления направлены в НАБУ.
Также за декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц Национальное агентство направило в суд протокол в отношении судьи Перемышлянского районного суда Львовской области Романа Борняка.
По результатам проверки декларации за 2017 год установлено, что судья не указал сведения о своем доходе, доходе жены от продажи недвижимого имущества и страховых выплат. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 237,6 тыс. грн.
Отмечается, ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотренная частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.
- Сотрудники НАБУ 25 июля задержали экс-начальника облуправления милиции генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина
- В апреле начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-