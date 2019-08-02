Экс-руководитель полиции Одесской области Головин не задекларировал имущество на 800 тыс. грн

2 августа, 2019, 19:05

Проведя полную проверку декларации экс-начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина за 2017 год, НАПК выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащих им на праве собственности, а также отметил недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В общем сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн.

Обоснован вывод относительно признаков уголовного преступления направлены в НАБУ.

Также за декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц Национальное агентство направило в суд протокол в отношении судьи Перемышлянского районного суда Львовской области Романа Борняка.

По результатам проверки декларации за 2017 год установлено, что судья не указал сведения о своем доходе, доходе жены от продажи недвижимого имущества и страховых выплат. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 237,6 тыс. грн.

Отмечается, ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотренная частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.