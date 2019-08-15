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Espreso.tvСпорт"Заря" - ЦСКА: Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Заря" - ЦСКА: Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: sportal.bg
Сегодня в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" сыграет с болгарским ЦСКА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первой игре 8 августа в Софии, "Заря" достигла положительного результата и сыграла с ЦСКА вничью 1: 1. На гол Эвандро луганчане ответили точным ударом с пенальти Владлена Юрченко.

Победитель пары "Заря" - ЦСКА в плей-офф Лиги Европы встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между швейцарским "Люцерном" и испанским "Эспаньолом". Первая игра завершилась гостевой победой клуба из Барселоны - 3: 0.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд. 2-й матч

"Заря" (Украина) - ЦСКА (Болгария)

15 августа, Запорожье, "Славутич-Арена"

Начало - 20:00

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