"Заря" - ЦСКА: Где и когда смотреть матч Лиги Европы
15 августа, 2019, 08:00
Сегодня в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" сыграет с болгарским ЦСКА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первой игре 8 августа в Софии, "Заря" достигла положительного результата и сыграла с ЦСКА вничью 1: 1. На гол Эвандро луганчане ответили точным ударом с пенальти Владлена Юрченко.
Победитель пары "Заря" - ЦСКА в плей-офф Лиги Европы встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между швейцарским "Люцерном" и испанским "Эспаньолом". Первая игра завершилась гостевой победой клуба из Барселоны - 3: 0.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд. 2-й матч
"Заря" (Украина) - ЦСКА (Болгария)
15 августа, Запорожье, "Славутич-Арена"
Начало - 20:00
Прямая трансляция на телеканале УНИАН
- Напомним, 8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" в Софии сыграла вничью с болгарским ЦСКА .
- Другой представитель Украины в Лиге Европы "Мариуполь" в Одессе свел вничью игру с нидерландским АЗ "Алкмар".
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