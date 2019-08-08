"Мариуполь" сыграл вничью с АЗ "Алкмар" в Лиге Европы

8 августа, 2019, 21:49

В 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмар"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

"Мариуполь" (Украина) - АЗ "Алкмар" (Нидерланды) 0:0

В Одессе, на стадионе "Черноморец", команды голов так и не забили. "Мариуполь" стартовал в Лиге Европы домашней ничьей с АЗ "Алкмар" - 0:0.

Ответный матч состоится 15 августа в Нидерландах.

Победитель пары "Мариуполь" - АЗ "Алкмаар" продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между бельгийским "Антверпеном" и чешской "Викторией".