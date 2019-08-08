"Мариуполь" сыграл вничью с АЗ "Алкмар" в Лиге Европы
8 августа, 2019, 21:49
В 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмар"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
"Мариуполь" (Украина) - АЗ "Алкмар" (Нидерланды) 0:0
В Одессе, на стадионе "Черноморец", команды голов так и не забили. "Мариуполь" стартовал в Лиге Европы домашней ничьей с АЗ "Алкмар" - 0:0.
Ответный матч состоится 15 августа в Нидерландах.
Победитель пары "Мариуполь" - АЗ "Алкмаар" продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между бельгийским "Антверпеном" и чешской "Викторией".
- Напомним, 5 августа "Заря" и "Мариуполь" получили вероятных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы.
- 3 июля, во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Александрию" .
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