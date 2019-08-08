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Espreso.tvСпорт"Заря" одержала гостевую ничью с ЦСКА в Лиге Европы

"Заря" одержала гостевую ничью с ЦСКА в Лиге Европы


фото: sportal.bg
В 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" в Софии сыграла вничью с болгарским ЦСКА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

ЦСКА (Болгария) - "Заря" (Украина) 1:1

Голы: Эвандро, 13 - Юрченко, 45+1 (пен.)

В Софии "Заря" пропустила гол уже на 13-й секунде, когда у ЦСКА отличился Эвандро.

Луганчане сравняли счет в конце первого тайма - Рауль Альбентоса сыграл в своей штрафной рукой и судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Владлен Юрченко.

"Заря" забила важный гол на выезде и сыграла с ЦСКА вничью 1:1.

Победитель пары "Заря" - ЦСКА в плей-офф Лиги Европы встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между швейцарским "Люцерном" и испанским "Эспаньолом".

 
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