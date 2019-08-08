"Заря" одержала гостевую ничью с ЦСКА в Лиге Европы
8 августа, 2019, 22:21
В 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" в Софии сыграла вничью с болгарским ЦСКА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЦСКА (Болгария) - "Заря" (Украина) 1:1
Голы: Эвандро, 13 - Юрченко, 45+1 (пен.)
В Софии "Заря" пропустила гол уже на 13-й секунде, когда у ЦСКА отличился Эвандро.
Луганчане сравняли счет в конце первого тайма - Рауль Альбентоса сыграл в своей штрафной рукой и судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Владлен Юрченко.
"Заря" забила важный гол на выезде и сыграла с ЦСКА вничью 1:1.
Победитель пары "Заря" - ЦСКА в плей-офф Лиги Европы встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между швейцарским "Люцерном" и испанским "Эспаньолом".
- Напомним, 8 августа другой представитель Украины в Лиге Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмар".
- 1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы "Заря", при численном преимуществе в два игрока, победила дома черногорскую "Будучность" и вышла в следующий круг.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-