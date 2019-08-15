После провала в ЛЧ игроки "Динамо" побывали в Чернобыле
15 августа, 2019, 16:53
Футболисты киевского "Динамо" датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена побывали на эскурсии в Чернобыле
Об этом сообщил Микель Дуелунд в instagram.
После вылета от бельгийского "Брюгге" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, игроки "Динамо" получили выходной.
Датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена устроили себе эскурсию в Чернобыль.
- 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира.
- 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" назначили спортивного директора клуба Алексея Михайличенко .
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