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Espreso.tvСпортПосле провала в ЛЧ игроки "Динамо" побывали в Чернобыле

После провала в ЛЧ игроки "Динамо" побывали в Чернобыле


фото: dynamokyiv.com
Футболисты киевского "Динамо" датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена побывали на эскурсии в Чернобыле

Об этом сообщил Микель Дуелунд в instagram.

После вылета от бельгийского "Брюгге" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, игроки "Динамо" получили выходной.

Датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена устроили себе эскурсию в Чернобыль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amazing day yesterday, with some amazing people #chernobyl

Публикация от Mikkel Duelund (@ duelund_99)

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