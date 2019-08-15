Помощника Грымчака Овдиенко пытали при задержании, - адвокат
Об этом сообщила адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV .
"Игорь был подвергнут вчера пыткам даже. Так, более двух часов врачи пытались оказать ему помощь. Помощь ему оказали только через два с половиной часа. То есть, врачи приехали, установили тяжелое состояние: высокое давление, установили высокое содержание сахара в крови. Однако, не могли оказать помощь долгое время и после этого несколько часов его откачивали, чтобы немного снизить давление", - пояснила адвокат.
Она отметила, что подозреваемого вынудили публично делать себе уколы инсулина в живот.
"И заставили его публично, при всех делать на камеры, при посторонних лицах, при женщинах, делать себе уколы инсулина в живот", - добавила она.
Кроме того, она отметила, что неотложную медицинскую помощь Овдиенко могли предоставить врачи на месте. Однако, несмотря на просьбы врачей отпустить подозреваемого, чтобы сделать кардиограмму, следователи продолжили работу.
"Врачи просили положить его в машину скорой помощи, чтобы врачи сделали ему кардиограмму, прямо там. Не надо было даже в больницу везти. И для того, чтобы они поставили ему капельницы, уколы сделали - для того, чтобы снизить давление срочно. Потому давление был 230, верхнее давление. Но следователь сказал: "Сейчас, 5-10 минут. И это затянулось на 2,5 часа. И человек в таком состоянии был. А затем около 2 часов врачи пытались сбить давление. Оно сбивалось и снова поднималось. И где-то с давлением 180, инсулином и кучей таблеток, его забрали в ИВС ", - заключила она.
- Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на на взятке в размере 480 тысяч долларов.
- Им приписывают оказание воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, по информации правоохранителей, за это от Грымчак с помощником требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
- При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны с поличным.
- В автомобиле Range Rover, в котором был помощник Грымчака Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов, а в кабинете заместителя министра - другие все доказательства преступления.
- Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
- Поздно вечером 14 августа жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводит обыск ГПУ, а мужа якобы задерживают .
- Помощнику Грымчака при задержании на взятке стало плохо. Его забрала "скорая".
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