Помощника Грымчака Овдиенко пытали при задержании, - адвокат

15 августа, 2019, 16:00

15 августа адвокат Татьяна Матяш заявила, что, несмотря на критическое состояние помощника Игоря Овдиенко, следователи помешали оказать ему медицинскую помощь

Об этом сообщила адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV .

"Игорь был подвергнут вчера пыткам даже. Так, более двух часов врачи пытались оказать ему помощь. Помощь ему оказали только через два с половиной часа. То есть, врачи приехали, установили тяжелое состояние: высокое давление, установили высокое содержание сахара в крови. Однако, не могли оказать помощь долгое время и после этого несколько часов его откачивали, чтобы немного снизить давление", - пояснила адвокат.

Она отметила, что подозреваемого вынудили публично делать себе уколы инсулина в живот.

"И заставили его публично, при всех делать на камеры, при посторонних лицах, при женщинах, делать себе уколы инсулина в живот", - добавила она.

Кроме того, она отметила, что неотложную медицинскую помощь Овдиенко могли предоставить врачи на месте. Однако, несмотря на просьбы врачей отпустить подозреваемого, чтобы сделать кардиограмму, следователи продолжили работу.

"Врачи просили положить его в машину скорой помощи, чтобы врачи сделали ему кардиограмму, прямо там. Не надо было даже в больницу везти. И для того, чтобы они поставили ему капельницы, уколы сделали - для того, чтобы снизить давление срочно. Потому давление был 230, верхнее давление. Но следователь сказал: "Сейчас, 5-10 минут. И это затянулось на 2,5 часа. И человек в таком состоянии был. А затем около 2 часов врачи пытались сбить давление. Оно сбивалось и снова поднималось. И где-то с давлением 180, инсулином и кучей таблеток, его забрали в ИВС ", - заключила она.