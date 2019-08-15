Помощнику Грымчака при задержании на взятке стало плохо. Его забрала "скорая"
Об этом сообщает " 24 канал ".
Жена задержанного заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что его "помощник", который также был задержан, - ее брат.
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Отмечается, что задержание помощника Юрия Грымчака - Игоря Овдиенко, произошло около 20:00 на проспекте Победы, возле метро Нивки. Скорая приехала около 21:20. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в "скорую".
По словам медиков, у подозреваемого в получении взятки резко подскочило давление - до отметки 230/170. Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.
Отмечается, что именно в автомобиле Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 000 долларов. Издание также отмечает, что Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления. Сам Грымчак все факты отрицает.
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- Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на на взятке в размере 480 тыс долларов.
- Им приписывают оказания воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, по информации правоохранителей, за это от Гримчак с помощником требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
- При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".
- В автомобиле Range Rover, в котором был помощник Грымчака Овдиенко, правоохранители нашли 480 000 долларов, а в кабинете заместителя министра - другие все доказательства преступления.
- Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
- Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужа вроде задерживают .
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