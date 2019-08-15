Помощнику Грымчака при задержании на взятке стало плохо. Его забрала "скорая"

15 августа, 2019, 08:40

Помощнику Юрия Грымчака и по совместительству брату его жены - Игорю Овдиенко - при задержании на взятке в размере $ 480 тысяч стало плохо. Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление

Об этом сообщает " 24 канал ".

Жена задержанного заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что его "помощник", который также был задержан, - ее брат.

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Отмечается, что задержание помощника Юрия Грымчака - Игоря Овдиенко, произошло около 20:00 на проспекте Победы, возле метро Нивки. Скорая приехала около 21:20. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в "скорую".

По словам медиков, у подозреваемого в получении взятки резко подскочило давление - до отметки 230/170. Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.

Отмечается, что именно в автомобиле Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 000 долларов. Издание также отмечает, что Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления. Сам Грымчак все факты отрицает.

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