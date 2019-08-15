На форварда сборной Украины претендует итальянский топ-клуб

15 августа, 2019, 17:23

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов итальянского "Лацио"

Об этом сообщает La Lazio Siamo Noi.

Римский "Лацио" рассматривает два варианта для усиления атаки. Главный тренер требует покупку "короля штрафной", который был бы сильным в игре головой в атаке. По информации источника итальянский клуб заинтересован в подписании игрока "Гента" Романа Яремчука или испанского свободного агента Фернандо Лиоренте.

Прошлый сезон "Лацио" завершил на 8-й строчке чемпионата Италии.