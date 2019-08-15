На форварда сборной Украины претендует итальянский топ-клуб
15 августа, 2019, 17:23
Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов итальянского "Лацио"
Об этом сообщает La Lazio Siamo Noi.
Римский "Лацио" рассматривает два варианта для усиления атаки. Главный тренер требует покупку "короля штрафной", который был бы сильным в игре головой в атаке. По информации источника итальянский клуб заинтересован в подписании игрока "Гента" Романа Яремчука или испанского свободного агента Фернандо Лиоренте.
Прошлый сезон "Лацио" завершил на 8-й строчке чемпионата Италии.
- 14 августа форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал возможный трансфер из бельгийского "Гента".
- 4 августа во 2-м туре чемпионата Бельгии голами за "Гент" отличились украинские футболисты Роман Яремчук и Роман Безус
- В июле Роман Яремчук рассказал, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко не получается шутить.
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