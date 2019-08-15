АЗ "Алкмар" - "Мариуполь": где смотреть матч Лиги Европы

15 августа, 2019, 09:00

Сегодня в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" играет в гостях с нидерландским АЗ "Алкмар"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первой игре в Одессе "Мариуполь" устоял против АЗ и достиг ничьей 0: 0. Героем матча стал голкипер украинского клуба Рустам Худжамов, который спас свою команду от поражения.

Повторная встреча была перенесена в Гаагу из-за обвала крыши на стадионе в Алкмааре.

Победитель пары "Мариуполь" - АЗ "Алкмаар" продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между бельгийским "Антверпеном" и чешской "Викторией". В первой игре дома победили бельгийцы - 1: 0.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд. 2-й матч

АЗ "Алкмар" (Нидерланды) - "Мариуполь" (Украина)

15 августа, Гаага, стадион "Адо ден Хааг"

Начало - 21:30

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Первый матч - 0: 0