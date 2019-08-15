АЗ "Алкмар" - "Мариуполь": где смотреть матч Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первой игре в Одессе "Мариуполь" устоял против АЗ и достиг ничьей 0: 0. Героем матча стал голкипер украинского клуба Рустам Худжамов, который спас свою команду от поражения.
Повторная встреча была перенесена в Гаагу из-за обвала крыши на стадионе в Алкмааре.
Победитель пары "Мариуполь" - АЗ "Алкмаар" продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между бельгийским "Антверпеном" и чешской "Викторией". В первой игре дома победили бельгийцы - 1: 0.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд. 2-й матч
АЗ "Алкмар" (Нидерланды) - "Мариуполь" (Украина)
15 августа, Гаага, стадион "Адо ден Хааг"
Начало - 21:30
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Первый матч - 0: 0
- 8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмар".
- 10 августа в Нидерландах обрушилась крыша на арене клуба АЗ "Алкмар".
- 13 августа матч между "Мариуполем" и АЗ был перенесен из Алкмаара в Гаагу .
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