Матч украинского клуба в Лиге Европы перенесли из-за обвала крыши

13 августа, 2019, 13:57

Матч Лиги Европы между "Мариуполем" и нидерландским АЗ перенесено в другой город из-за обвала крыши на стадионе в Алкмааре

Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и АЗ "Алкмаар", который состоится 15 августа, перенесен в Гаагу, в связи с обвалом крыши на домашнем стадионе АЗ 10 августа.

Расстояние между Алкмааром и Гаагой 84 км. В городе расположена домашняя арена клуба "Дэн Гаг", которая вмещает 15 тыс. Зрителей. Стадион был задействован 4 августа в домашнем матче чемпионата Нидерландов против «Утрехта», а также на нем будет проведен поединок со "Спартой" 17 августа.