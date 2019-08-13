Матч украинского клуба в Лиге Европы перенесли из-за обвала крыши
13 августа, 2019, 13:57
Матч Лиги Европы между "Мариуполем" и нидерландским АЗ перенесено в другой город из-за обвала крыши на стадионе в Алкмааре
Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и АЗ "Алкмаар", который состоится 15 августа, перенесен в Гаагу, в связи с обвалом крыши на домашнем стадионе АЗ 10 августа.
Расстояние между Алкмааром и Гаагой 84 км. В городе расположена домашняя арена клуба "Дэн Гаг", которая вмещает 15 тыс. Зрителей. Стадион был задействован 4 августа в домашнем матче чемпионата Нидерландов против «Утрехта», а также на нем будет проведен поединок со "Спартой" 17 августа.
- 8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмар".
- 10 августа в Нидерландах обрушилась крыша на арене клуба АЗ "Алкмар".
- Ранее сообщалось, что матч между "Мариуполем" и АЗ "Алкмар" могут перенести на другую арену из-за обвала крыши на стадионе в Нидерландах.
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