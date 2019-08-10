В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб
10 августа, 2019, 22:50
В Нидерландах обрушилась крыша на арене клуба АЗ "Алкмаар", с которым 15 августа предстоит сыграть в гостях в Лиге Европы "Мариуполю"
Об этом сообщает "Трибуна" .
На домашнем стадионе АЗ из-за шквальных порывов ветра обрушилась часть крыши над трибунами. В результате инцидента никто не пострадал, в момент обрушения на стадионе никого не было.
15 августа АС должен провести дома ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Пока неизвестно, где состоится этот матч.
- Напомним, 8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмаар" .
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