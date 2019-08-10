В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб

10 августа, 2019, 22:50

В Нидерландах обрушилась крыша на арене клуба АЗ "Алкмаар", с которым 15 августа предстоит сыграть в гостях в Лиге Европы "Мариуполю"

Об этом сообщает "Трибуна" .

На домашнем стадионе АЗ из-за шквальных порывов ветра обрушилась часть крыши над трибунами. В результате инцидента никто не пострадал, в момент обрушения на стадионе никого не было.

15 августа АС должен провести дома ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Пока неизвестно, где состоится этот матч.