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Espreso.tvСпортВ Нидерландах обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб

В Нидерландах обрушилась крыша на стадионе, где должен был играть украинский клуб


фото: twitter
В Нидерландах обрушилась крыша на арене клуба АЗ "Алкмаар", с которым 15 августа предстоит сыграть в гостях в Лиге Европы "Мариуполю"

Об этом сообщает "Трибуна" .

На домашнем стадионе АЗ из-за шквальных порывов ветра обрушилась часть крыши над трибунами. В результате инцидента никто не пострадал, в момент обрушения на стадионе никого не было.

15 августа АС должен провести дома ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Пока неизвестно, где состоится этот матч.

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