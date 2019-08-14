Запугивание, дешевый секс и алкоголь: Савченко о причинах своего поражения на выборах
Об этом она заявила в эфире телеканала "Наш".
"Те технологии, которые были использованы именно на 51-м избирательном округе, были просчитаны политтехнологами в соответствии с уровнем образованности, уровня интеллекта людей. И к сожалению это были самые низкие, наиболее низменные технологии, которые я когда-либо видела ", - отметила она.
Савченко уточнила, какие именно технологии использовались на выборах.
"Технологии, которые были использованы, - это были технологии из ряда: сначала ряд запугиваний, затем ряд якобы спасения от запугивания, затем ряд дешевого алкоголя, еды, дешевого секса. И заканчивалось все тем, что еще и была проплата (за голосование, - ред.,)", - заявила она.
Савченко добавила, что, наверное, подобные технологии использовались на парламентских выборах и в других избирательных округах, и это отталкивающее зрелище.
"Это было противно, было вульгарно наблюдать за этим", - подытожила она.
- Напомним, кандидат в нардепы Надежда Савченко набрала на досрочных выборах в Раду 8 голосов.
- Савченко сожгла свои агитационные материалы и рада, что "наконец свободна".
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