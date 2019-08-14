Запугивание, дешевый секс и алкоголь: Савченко о причинах своего поражения на выборах

14 августа, 2019, 16:55

Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко объяснила свое поражение на внеочередных выборах использованием грязных политических технологий

Об этом она заявила в эфире телеканала "Наш".

"Те технологии, которые были использованы именно на 51-м избирательном округе, были просчитаны политтехнологами в соответствии с уровнем образованности, уровня интеллекта людей. И к сожалению это были самые низкие, наиболее низменные технологии, которые я когда-либо видела ", - отметила она.

Савченко уточнила, какие именно технологии использовались на выборах.

"Технологии, которые были использованы, - это были технологии из ряда: сначала ряд запугиваний, затем ряд якобы спасения от запугивания, затем ряд дешевого алкоголя, еды, дешевого секса. И заканчивалось все тем, что еще и была проплата (за голосование, - ред.,)", - заявила она.

Савченко добавила, что, наверное, подобные технологии использовались на парламентских выборах и в других избирательных округах, и это отталкивающее зрелище.

"Это было противно, было вульгарно наблюдать за этим", - подытожила она.