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Espreso.tvОбществоСавченко сожгла свои агитационные материалы и рада, что "наконец свободна"

Савченко сожгла свои агитационные материалы и рада, что "наконец свободна"

Надежда Савченко не расстроилась из-за того, что ее не избрали народным депутатом

Об этом она написала в Facebook.

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство", - подписала Савченко фотографию, где сжигает свои агитационные газеты.

Напомним, Савченко набрала 8 голосов в округе с двумя участками.

Отмечается, что она баллотировалась в 51 округе (Донецкая область). Большая часть участков находится на оккупированных территориях Горловки.

Подконтрольны украинскому правительству лишь 2 участка: №141523 и №141527.

 

 

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