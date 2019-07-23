Савченко сожгла свои агитационные материалы и рада, что "наконец свободна"
23 июля, 2019, 15:22
Надежда Савченко не расстроилась из-за того, что ее не избрали народным депутатом
Об этом она написала в Facebook.
"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство", - подписала Савченко фотографию, где сжигает свои агитационные газеты.
Напомним, Савченко набрала 8 голосов в округе с двумя участками.
Отмечается, что она баллотировалась в 51 округе (Донецкая область). Большая часть участков находится на оккупированных территориях Горловки.
Подконтрольны украинскому правительству лишь 2 участка: №141523 и №141527.
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