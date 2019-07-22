Савченко набрала 8 голосов в округе с двумя участками
22 июля, 2019, 14:17
Кандидат в нардепы Надежда Савченко набрала на досрочных выборах в Раду 1,20%
Об этом говорится на сайте ЦИК.
Свой голос кандидатке отдали 8 избирателей.
Отмечается, что она баллотировалась в 51 округе (Донецкая область). Большая часть участков находится на оккупированных территориях Горловки.
Подконтрольные украинскому правительству лишь 2 участка: №141523 и №141527.
ЦИК обработала 100% протоколов ОИК №51 и, согласно обнародованным данным, победил на округе Александр Ковалев (самовыдвиженец) - за него проголосовали 220 избирателей.
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