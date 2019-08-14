Во вторник боевики 13 раз нарушили режим перемирия

14 августа, 2019, 07:53

За прошедшие сутки, 13 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook .

Отмечается, что обстрелы позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов:

неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;

вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел зафиксирован вблизи Песков.