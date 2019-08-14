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Espreso.tvОбществоВо вторник боевики 13 раз нарушили режим перемирия

Во вторник боевики 13 раз нарушили режим перемирия

За прошедшие сутки, 13 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook .

Отмечается, что обстрелы позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов:

  • неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

  • неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

  • неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;

  • вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел зафиксирован вблизи Песков.

  • Напомним, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных. Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

  • После нарушения перемирия, в результате чего погибли четверо украинских бойцов, Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

  • В течение суток 12 августа в зоне боевых действий на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим перемирия, один украинский военный получил ранение.

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