Во вторник боевики 13 раз нарушили режим перемирия
Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook .
Отмечается, что обстрелы позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов:
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неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
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вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
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неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;
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вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
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неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;
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вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного.
"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ООС.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел зафиксирован вблизи Песков.
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Напомним, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных. Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
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После нарушения перемирия, в результате чего погибли четверо украинских бойцов, Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров.
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В течение суток 12 августа в зоне боевых действий на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим перемирия, один украинский военный получил ранение.
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