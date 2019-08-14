"Ливерпуль" - "Челси": где смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче за Суперкубок УЕФА встретятся два английских клуба. "Ливерпуль" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Юргена Клоппа переиграла еще один клуб из Англии - "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
"Челси" выиграл другой континентальный турнир - Лигу Европы. В решающем матче в лондонском дерби команда Маурицио Сарре разгромила "Арсенал" - 4:1.
"Челси" на матч с "Ливерпулем" выведет новый тренер - Фрэнк Лемпрад. Он неудачно дебютировал в лондонском клубе - в первом официальном матче под его руководством команда в чемпионате Англии уступила "Манчестер Юнайтед" 0:4.
"Ливерпуль", напротив, удачно стартовал в премьер-лиге и в стартовой игре разгромил "Норвич" - 4:1.
Суперкубок УЕФА
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" (Англия)
14 августа, Стамбул, стадион "Бешикташ Парк"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 29 мая во Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
- 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм".
- 11 августа "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" в 1-м туре чемпионата Англии по футболу.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-