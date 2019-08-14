"Ливерпуль" - "Челси": где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

14 августа, 2019, 08:00

Сегодня в Стамбуле английские "Ливерпуль" и "Челси" встретятся в матче за Суперкубок УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся два английских клуба. "Ливерпуль" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Юргена Клоппа переиграла еще один клуб из Англии - "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

"Челси" выиграл другой континентальный турнир - Лигу Европы. В решающем матче в лондонском дерби команда Маурицио Сарре разгромила "Арсенал" - 4:1.

"Челси" на матч с "Ливерпулем" выведет новый тренер - Фрэнк Лемпрад. Он неудачно дебютировал в лондонском клубе - в первом официальном матче под его руководством команда в чемпионате Англии уступила "Манчестер Юнайтед" 0:4.

"Ливерпуль", напротив, удачно стартовал в премьер-лиге и в стартовой игре разгромил "Норвич" - 4:1.

Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" (Англия)

14 августа, Стамбул, стадион "Бешикташ Парк"

Начало - 22:00

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