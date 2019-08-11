МЮ уничтожил "Челси" в чемпионате Англии
11 августа, 2019, 20:50
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" в 1-м туре чемпионата Англии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Начало разгрома "Челси" положил Маркус Рашфорд. На 18-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол против него со стороны Курта Зума.
На 65-й минуте Антони Марсиаль по передаче Андреаса Перейры забил второй мяч в ворота Кепы Аррисабалагы. Еще через 2 минуты Рашфорд сделал дубль. Голевую передачу ему отдал Погба.
Окончательный счет во встрече на 81-й минуте составлял Даниэл Джеймс.
"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" со счетом 4:0.
Чемпионат Англии
1-й тур
11 августа
"Манчестер Юнатйед" - "Челси" 4:0
Голы: Рашфорд, 18 (пен.), 67, Марсиаль, 65, Джеймс, 81
- Напомним, 10 августа Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против команды другого украинском Андрея Ярмоленко "Вест Хэма" в 1-м туре чемпионата Англии.
- "Манчестер Сити" выиграл все 23 матча чемпионата Англии, в которых на поле выходил украинский футболист Александр Зинченко .
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