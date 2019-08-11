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Espreso.tvСпортМЮ уничтожил "Челси" в чемпионате Англии

МЮ уничтожил "Челси" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" в 1-м туре чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Начало разгрома "Челси" положил Маркус Рашфорд. На 18-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол против него со стороны Курта Зума.

На 65-й минуте Антони Марсиаль по передаче Андреаса Перейры забил второй мяч в ворота Кепы Аррисабалагы. Еще через 2 минуты Рашфорд сделал дубль. Голевую передачу ему отдал Погба.

Окончательный счет во встрече на 81-й минуте составлял Даниэл Джеймс.

"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" со счетом 4:0.

Чемпионат Англии

1-й тур

11 августа

"Манчестер Юнатйед" - "Челси" 4:0

Голы: Рашфорд, 18 (пен.), 67, Марсиаль, 65, Джеймс, 81

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