"Ливерпуль" по пенальти победил "Челси" и получил Суперкубок УЕФА
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА встречались победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Челси", который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.
Счет на 36-й минуте открыл "Челси" - Кристиан Пулишич передачей вразрез вывел один на один Оливье Жиру, который пробил между ногами Адриану, который заменил в воротах травмированного Алисона Бекера.
"Ливерпуль" отыгрался на 48-й минуте - Роберто Фирмино протолкнул мяч мимо голкипера, а Садио Мане с близкого расстояния поразил пустые ворота.
Основное время матча закончилось вничью 1:1.
В овертайме вперед вышел "Ливерпуль" - после прострела Фирмино слева, второй гол сбил Мане.
"Челси" быстро восстановил равновесие - Адриан сбил в своей штрафной Тимми Абрахама и судья из Франции Стефани Фраппе назначила пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Жоржинью.
Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые точнее пробил "Ливерпуль" и стал обладателем Суперкубка УЕФА.
Суперкубок УЕФА
14 августа
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" (Англия) 2:2 (1:1, 5:4 пен.)
Голы: Мане, 48, 95 - Жиру, 36, Жиржинью, 101 (пен.)
- 29 мая во Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал".
- 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" .
- 11 августа "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" в 1-м туре чемпионата Англии по футболу.
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