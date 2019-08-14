"Ливерпуль" по пенальти победил "Челси" и получил Суперкубок УЕФА

15 августа, 2019, 00:44

В матче за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" победил в серии послематчевых пенальти "Челси"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА встречались победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Челси", который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

Счет на 36-й минуте открыл "Челси" - Кристиан Пулишич передачей вразрез вывел один на один Оливье Жиру, который пробил между ногами Адриану, который заменил в воротах травмированного Алисона Бекера.

"Ливерпуль" отыгрался на 48-й минуте - Роберто Фирмино протолкнул мяч мимо голкипера, а Садио Мане с близкого расстояния поразил пустые ворота.

Основное время матча закончилось вничью 1:1.

В овертайме вперед вышел "Ливерпуль" - после прострела Фирмино слева, второй гол сбил Мане.

"Челси" быстро восстановил равновесие - Адриан сбил в своей штрафной Тимми Абрахама и судья из Франции Стефани Фраппе назначила пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Жоржинью.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые точнее пробил "Ливерпуль" и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Суперкубок УЕФА

14 августа

"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" (Англия) 2:2 (1:1, 5:4 пен.)

Голы: Мане, 48, 95 - Жиру, 36, Жиржинью, 101 (пен.)