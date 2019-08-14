Associated Press начало писать Kyiv вместо Kiev

14 августа, 2019, 21:30

Американское информационное агентство Associated Press отныне будет использовать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv

Об этом сообщается в аккаунте AP Stylebook в Twitter.

"AP изменила свой стиль для столицы Украины на Kyiv, согласно той транслитерации на английском, которую предпочитает украинская власть, и из-за роста количества использований", - пояснили в агентстве.

Однако в агентстве отметили, что название блюда "котлета по-киевски" в дальнейшем будут писать как "Сhicken Kiev".