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Espreso.tvОбществоAssociated Press начало писать Kyiv вместо Kiev

Associated Press начало писать Kyiv вместо Kiev

Американское информационное агентство Associated Press отныне будет использовать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv

Об этом сообщается в аккаунте AP Stylebook в Twitter.

"AP изменила свой стиль для столицы Украины на Kyiv, согласно той транслитерации на английском, которую предпочитает украинская власть, и из-за роста количества использований", - пояснили в агентстве.

Однако в агентстве отметили, что название блюда "котлета по-киевски" в дальнейшем будут писать как "Сhicken Kiev".

 

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