Associated Press начало писать Kyiv вместо Kiev
14 августа, 2019, 21:30
Американское информационное агентство Associated Press отныне будет использовать в своих статьях название столицы Украины в соответствии с правописанием на английском - Kyiv
Об этом сообщается в аккаунте AP Stylebook в Twitter.
"AP изменила свой стиль для столицы Украины на Kyiv, согласно той транслитерации на английском, которую предпочитает украинская власть, и из-за роста количества использований", - пояснили в агентстве.
Однако в агентстве отметили, что название блюда "котлета по-киевски" в дальнейшем будут писать как "Сhicken Kiev".
- Напомним, ранее совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева по всему миру.
- Украинцев просят обращаться в учреждения, чтобы те правильно транслитерировали названия городов.
- Белорусский аерпорот "Минск" начал писать названия украинских городов латиницей согласно украинской форме названия, вместо советского образца.
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