CorrectUA: Украинцев просят обращаться в учреждения, чтобы те правильно передавали транслитерацию названия городов
Об этом говорится на странице в Facebook проекта CorrectUA.
"Друзья, а как часто вы сталкиваетесь с kiev, odessa, lvov, kharkov, chernobyl в Украине? В кафе, на рекламных вывесках, доменах, общественном транспорте, еще варианты? Мы предлагаем вместе, силой миллионов украинцев, настоятельно обращаться в социальных сетях / официальными письмами к владельцам организаций и учреждений по использованию корректной формы транслитерации украинских топонимов ", - говорится в сообщении.
Напомним, что с октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
- Согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинским форме названий и вместо советского образца.
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