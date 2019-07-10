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Espreso.tvОбществоCorrectUA: Украинцев просят обращаться в учреждения, чтобы те правильно передавали транслитерацию названия городов

CorrectUA: Украинцев просят обращаться в учреждения, чтобы те правильно передавали транслитерацию названия городов

Украинцев просят обращаться к владельцам организаций и учреждений по использованию корректной формы транслитерации украинских географических названий

Об этом говорится на странице в Facebook проекта CorrectUA.

"Друзья, а как часто вы сталкиваетесь с kiev, odessa, lvov, kharkov, chernobyl в Украине? В кафе, на рекламных вывесках, доменах, общественном транспорте, еще варианты? Мы предлагаем вместе, силой миллионов украинцев, настоятельно обращаться в социальных сетях / официальными письмами к владельцам организаций и учреждений по использованию корректной формы транслитерации украинских топонимов ", - говорится в сообщении.

Напомним, что с октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

  • Согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинским форме названий и вместо советского образца.

 

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