#KyivNotKiev: Аэропорт Минска присоединился к корректному правописанию названий украинских городов
17 июня, 2019, 20:10
Белорусский аерпорот "Минск" начал писать названия украинских городов латиницей согласно украинской формой названия, вместо советского образца
Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода .
"На табло Национального аэропорта" Минск "латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что еще 14 июня на табло было написано Kiev. Тогда в администрации аэропорта сообщили, что без указания со стороны МИД Беларуси не будут участвовать в кампании #KyivNotKiev.
Напомним, с октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное употребление названия Киев (#KyivNotKiev).
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