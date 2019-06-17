//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество#KyivNotKiev: Аэропорт Минска присоединился к корректному правописанию названий украинских городов

#KyivNotKiev: Аэропорт Минска присоединился к корректному правописанию названий украинских городов

Белорусский аерпорот "Минск" начал писать названия украинских городов латиницей согласно украинской формой названия, вместо советского образца

Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода .

"На табло Национального аэропорта" Минск "латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще 14 июня на табло было написано Kiev. Тогда в администрации аэропорта сообщили, что без указания со стороны МИД Беларуси не будут участвовать в кампании #KyivNotKiev.

Напомним, с октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное употребление названия Киев (#KyivNotKiev).

  • Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева по всему миру

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 июня, 2019 понедельник

больше новостей

17 июня, 2019 понедельник

16 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать