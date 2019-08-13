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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Брюгге": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

"Динамо" - "Брюгге": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Букмекеры назвали фаворита ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV

Накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" букмекеры отдают предпочтение украинскому клубу.

На победу "Динамо" действует коэффициент - 2.27. А вот в выигрыш бельгийцев букмекеры не верят, коэффициент - 3.89. Наименьшая вероятность того, что команды завершат матч вничью - 3.54.

Относительно того, кто пройдет в следующий раунд, фаворитами считают "Брюгге" - 1.31. Коэффициент на выход в следующий раунд Украинской - 3.52.

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