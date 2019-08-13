"Динамо" - "Брюгге": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

13 августа, 2019, 12:28

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV

Накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" букмекеры отдают предпочтение украинскому клубу.

На победу "Динамо" действует коэффициент - 2.27. А вот в выигрыш бельгийцев букмекеры не верят, коэффициент - 3.89. Наименьшая вероятность того, что команды завершат матч вничью - 3.54.

Относительно того, кто пройдет в следующий раунд, фаворитами считают "Брюгге" - 1.31. Коэффициент на выход в следующий раунд Украинской - 3.52.