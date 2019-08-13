"Динамо" - "Брюгге": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
13 августа, 2019, 12:28
Букмекеры назвали фаворита ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV
Накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" букмекеры отдают предпочтение украинскому клубу.
На победу "Динамо" действует коэффициент - 2.27. А вот в выигрыш бельгийцев букмекеры не верят, коэффициент - 3.89. Наименьшая вероятность того, что команды завершат матч вничью - 3.54.
Относительно того, кто пройдет в следующий раунд, фаворитами считают "Брюгге" - 1.31. Коэффициент на выход в следующий раунд Украинской - 3.52.
- Поединок "Динамо" - "Брюгге" состоится 13 августа в Киеве в 20:30.
- 12 августа Александр Хацкевич рассказал о психологическом состоянии команды после двух поражений.
- В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило бельгийскому "Брюгге" .
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